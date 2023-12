Basket serie D. Stasera la lanciata Artusiana riceve il fanalino di coda Russi

Stasera (21.15) va in scena l’anticipo della 12ª giornata della Divisione Regionale 1: al PalaDimensioneVending l’Artusiana Forlimpopoli ospita il Basket Russi per una gara sulla carta agevole, ma da non sottovalutare. Russi, infatti, occupa l’ultimo posto e sta faticando oltremodo, ma ha un roster di valore con l’ex Baskérs Totaro, il play forlivese Bergantini, i giovani Catenelli e Allegri e il gruppo storico formato dai vari Basaglia, Cirillo, Vistoli e Morigi. Dopo il cambio in panchina che ha visto le dimissioni di Tesei in favore del vice Senni, Russi cerca dunque la svolta. Occorrerà quindi attenzione e una prova intensa all’Artusiana, per allungare la bella striscia positiva, giunta attualmente a quota 6.