Basket serie D: ultima stagionale al Vasco Zappelli. Al Vela serve più di un miracolo per salvarsi. Potrebbe non bastare battere la capolista

La Divisione Regionale (ex serie D) gioca domani la sua ultima partita di campionato in attesa dell’appendice finale per la promozione che sarà disputata solo dalle prime otto classificate. Per il Vela però è sicuramente l’ultima della stagione visto che, ben che vada, il piazzamento in classifica sarà in nona posizione ovvero quella che, pur assicurando la salvezza, la fa comunque finire. Per arrivarci però il cammino, anche se breve, è durissimo. Per prima cosa occorre vincere contro la capolista Libertas Lucca ed attendere poi i risultati dai campi dove si giocano gli incontri di Audax Carrara e Invictus Livorno.

Insomma, per farla breve, il Vela si salva solo in caso di vittoria con Lucca e con la sconfitta della formazione labronica. Tutto qui. Per precisare il regolamento non basterebbe una pagina. Chiaro che nell’ambiente viareggino ci sia una particolare tensione ma non è detto che possa nuocere. Anzi. Tutti quanti i ragazzi si sono preparati a dovere, assieme ai due coach profondi conoscitori degli avversari, e non sembrano affatto rassegnati a perdere. Sanno quanto è importante il successo non facile ma, carichi come sono, alla loro portata.

Intanto un fatto positivo è che la partita, in programma domani alle 18, si giocherà al PalaColombi del Centro Zappelli a Viareggio, un parquet che spesso ha messo in difficoltà le squadre ospiti. Di sicuro al momento c’è il tutto esaurito e, ovviamente, l’incoraggiamento del pubblico di casa. Per il resto vedremo...

Eraldo Di Simo