Basket serie d. Una pioggia di falli tecnici ferma l’Artusiana

Arriva un altro ko per l’Artusiana Forlimpopoli, caduta 55-64 (10-19; 30-30; 41-46) in casa contro Granarolo, al termine di un match sempre all’inseguimento. Sin dall’avvio sono i bolognesi a portarsi avanti, anche in doppia cifra, ma prima Lanzoni, poi il duo Colombo-Valgimigli riescono a riportare l’Artusiana sul 30 pari dell’intervallo. Nella ripresa Granarolo più volte tenta l’allungo, ma Forlimpopoli si riporta sul -2: un contestato contatto sul tiro di Piazza che varrebbe il pari fa scatenare le proteste locali, facendo piovere tecnici. Ancora una volta l’Artusiana ci prova, ma il nervosismo diventa un fattore decisivo: una nuova serie di tecnici comminati agli artusiani fa scorrere i titoli di coda sul match.

Il tabellino: Gorini 5, Giannessi, Valgimigli 9, Nucci 2, Cristofani 6, Piazza 2, Buda, Lanzoni 10, Colombo 11, Vadi 1, Betti, Agatensi 9. All.: Casadei.