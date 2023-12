Basket serie D. Vela in formato Legend. Seconda vittoria di fila

vela viareggio

60

carrara legends

52

VELA: Giannini, Albizzi 16, Ghiselli 12, Plaia, Taylor 13, Simonelli L. 5, Romani, Bo 5, Biagiotti 5, Lopes Siera 4, Simonelli F. All. Bonuccelli N.

LEGENDS: Viaggi 2, Bordigoni 4, Diamanti M. 13, Benfatto 7, Tongiani 5, Olivi, Diamanti L., Viola 13, Peselli 8, Leonardi. All. Fiorani.

Arbitri: Contu e Marini di Pisa.

Note: parziali 20-8; 35-23, 44-45; 60-52. Tiri liberi Viareggio: 1623; Carrara: 710.

CAMAIORE – Dopo il bel successo a Donoratico per il Vela è subito arrivata la seconda vittoria consecutiva contro il Carrara Legends avversario non certo all’altezza del precedente ma sicuramente un osso duro. Per niente preoccupati gli uomini di Bonuccelli hanno immediatamente preso in mano l’incontro. Sono partiti bene dettando legge nella prima frazione (20-8) con l’attacco in evidenza e con la difesa che ha concesso poco, continuando poi nella seconda terminata con lo stesso vantaggio di 12 lunghezze. Alla ripresa i viareggini aumentano, pur se di poco, il vantaggio ma poi mostrano qualche segno negativo e gli ospiti rosicchiano tutto lo svantaggio e si portano avanti di uno (44-45) allo scadere del 30’. In molti pensano a un possibile crollo ma tornati in campo Ghiselli e compagni recuperano subito con una tripla di Albizzi e in breve si riportano avanti fino al 54-41, un margine incolmabile che porterà il Vela a una meritata vittoria. Citazioni speciale per Albizzi top scorer, Taylor, Ghiselli e Simonelli.

e.d.s.