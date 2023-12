Basket serie D. Vela, poche speranze

Per il Vela, solitario e ultimo in classifica con soli due punti anche l’undicesima d’andata, in programma oggi a Donoratico, riserva ben poche speranze. Anzi ad essere sinceri diciamo nessuna speranza di vittoria contro una squadra di medio-alta classifica che tra l’altro sta attraversando un ottimo periodo come dimostra il suo ultimo successo esterno addirittura a Rosignano contro l’ancora imbattuto Sei Rose. Detto questo non è però impossibile che gli uomini di Bonuccelli possano almeno ben figurare. Tutti ormai conoscono il grande impegno che sono soliti mettere contro qualsiasi avversario e così faranno oggi pur partendo nettamente sfavoriti. Gli allenamenti settimanali sono stati intensi e la squadra dovrebbe essere al completo. Ci sarà anche Lopes Siera che ha evitato la squalifica dopo l’espulsione per doppio fallo intenzionale nell’ultima partita contro Castelfranco. Insomma, poche le possibilità di vincere ma quelle poche si cercherà di sfruttarle nel migliore dei modi. Almeno così la pensano i giocatori e chi nell’ambiente gli è più vicino. Si gioca alle 18,30 e, per chi da parte viareggina vorrà essere presente, se non la vittoria almeno qualche emozione è assicurata.

e.d.s.