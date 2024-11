Basket. Vignola affronta Montecchio dopo il ko contro Zola Predosa

Serie C: sconfitta, nel recupero infrasettimanale contro Zola Predosa, per la Roadhouse Vignola (Vucenovic 16, Cappelli 14, Fossali 10, Papotti 9) che cede 63-78. I giallo-neri torneranno nuovamente in campo, davanti al pubblico amico, nella serata di domenica (ore 18) per il delicato match contro Arena Montecchio, formazione ancora inchiodata a quota zero punti in classifica. La partita contro Zola si è decisa, sostanzialmente, nella seconda frazione, con gli ospiti che hanno siglato un break di 15-30 sfruttando i numerosi errori vignolesi.

Divisione Regionale 1: in campo questa sera sia PT Medolla che Ottica Amidei Castelfranco impegnate, rispettivamente, in casa (ore 21) contro Correggio ed in trasferta sul campo di Reggiolo (ore 21:15). Modena Basket, invece, riceverà domani sera (ore 18:30) la Vis Persiceto; match di cartello per gli uomini di coach Boni, e chi la spunterà si porterà a casa sia il settimo referto rosa ma anche la seconda piazza in solitaria alle spalle dell’ancora imbattuta Piacenza.

Serie B femminile: trasferta bolognese per la Wamgroup Cavezzo (domani ore 21), con la formazione giallo-nera che vorrà battere Peperoncino per dare continuità alla propria leadership nel girone. Impegno casalingo, invece, per le Basketball Sisters Piumazzo che, domenica (ore 18) riceveranno la Valtarese Basket.

Davide Ceglia