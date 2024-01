Basket serie d. Volate sfortunate per Artusiana e Gaetano Scirea

Weekend avaro di soddisfazioni per le due formazioni forlivesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. Sfiora il colpaccio l’Artusiana, che viene superata in volata sul campo di Argenta per 65-62 (20-20; 37-36; 46-50). Contro la seconda forza del campionato, i ragazzi di coach Marcello Casadei restano a contatto per 20’, prima di strappare tra terzo e quarto periodo grazie a un Nucci on fire che porta i suoi anche sul 48-57 del 33’. La veemente reazione di Cortesi (21 punti per lui) e di Farina, però, ribalta il punteggio, mentre gli ultimi disperati assalti artusiani si infrangono contro il ferro.

Il tabellino: Gorini 7, Valgimigli 2, Nucci 17, Piazza, Buda 3, Lanzoni 6, Colombo 20, Fustini, Vadi, Agatensi 7. All.: Casadei.

Niente da fare anche per il Gaetano Scirea, caduto tra le mura amiche per 60-70 contro il 4 Torri Ferrara (19-19; 36-38; 51-56) al termine di un match sempre equilibrato. Sono sempre gli ospiti a tenere il naso avanti per gran parte del match, ma i bianconeri riescono a tenere aperta la contesa fino alla fine, portandosi sul 60-64 a 90” dal gong con due triple di Spagnoli. Ma nel finale gli estensi sono più solidi e conquistano la vittoria che li issa, al termine del girone di andata, nel gruppo delle quarte con Artusiana, Cesena e Villanova Tigers.

Il tabellino: Poggi 11, Sovera, Corzani, Mordenti ne, Bessan 2, Angeletti 4, Poni 4, Adamo ne, Bellini 4, Spagnoli 12, Giuliani 7, Torelli 16. All.: Solfrizzi.