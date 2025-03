Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers abbagliati dal mito dell’Arcadia

ARCADIA VALDICORNIA 78 SKYWALKERS 69

CAMPIGLIA MARITTIMA - Continua il momento negativo di Skywlakers che rimedia la quarta sconfitta consecutive. I padroni di casa riescono subito a partire aggressivi e già nel primo quarto riescono a portarsi in vantaggio sul 21-15. Nel secondo gli amaranto provano a limitare i danni e cercano di portarsi sotto prima dell’intervallo lungo, ma il tempino si chiude sul 46-32.

Al rientro dagli spogliatoi lo Sky cerca di mettere sul parquet tutte le energie e riesce a restare in scia dello Studio Arcardi Valdiconia, con il terzo quarto che va a referto sul 58-44. Nell’ultimo quarto sono i padroni di casa che riescono a gestire bene il vantaggio, nonostante i ragazzi di Lupori provino il tutto per tutto per aggiudicarsi il match.

"Purtroppo – ha commentato Lupori – continua questo momento negativo, in cui i ragazzi non riescono ad imporsi come meriterebbero. La nostra è stata una partenza in salita, con i padroni di casa in grande spolvero. Purtroppo per noi, come spesso ci capita, ci siamo trovati di fronte un avversario in ottima forma e giornata realizzativa, soprattutto da tre. Nel terzo quarto siamo riusciti a pareggiare e nell’ultimo quarto abbiamo messo in atto una vera e propria rimonta, arrivando fino al meno due a due minuti dalla fine. Nonostante questo, purtroppo, non siamo riusciti a portare a casa il risultato, nonostante un’ottima prestazione di Cattani e Crippa che sono stati dei veri e propri trascinatori".

Per l’ottava giornata di campionato lo Skywalkers tornerà a giocare al "Palatagliate" domani, alle 21.15, contro l’Ineos Manufactoring Sei Rose. Un match importantissimo che sarà diretto da Francesco Tabari di Pistoia e da Daniele Cabizza di Pisa.

Skywalkers: Cattani 16, Crippa 19, Catelli 11, Benedetti 2, R. Sodini 8, D. Sodini 2, Petri 5, Lombardi, Gianni 2, Allegrini 2, Simonetti. All.: Lupori.

Parziali: 21-15, 46-32, 58-44.

Al. Lomb.