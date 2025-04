Basket - Serie "DR1» maschile regionale. Skywalkers vuole battere Invictus. Stasera la sfida al "Palatagliate»

Dodicesima giornata di ritorno per il campionato e sfida al "Palatagliate" per Skywalkers che, questa sera, alle 21.15, affronta l’Invictus Livorno. Una sfida importante per i ragazzi di Lupori che stanno cercando di centrare un posto nei play-off, dopo aver conquistato la salvezza con qualche giornata d’anticipo sul termine della regular season.

"Sarà una gara – ha analizzato Lupori – molto importante per entrambi i roster. Per quanto ci riguarda continuiamo ad inseguire il sogno play-off e, in queste ultime quattro gare, dobbiamo riuscire a fare più punti possibili per agganciare l’ottavo posto ed entrare nella griglia più importante. I nostri avversari arrivano dall’importante successo contro la Cerretese, importantissimo in chiave salvezza. Verranno a giocare la partita della vita che potrebbe ulteriormente avvicinarli alla zona tranquilla. Non sarà, quindi, semplice affrontarli, ma noi cercheremo di giocare senza troppi pensieri consapevoli che possiamo fare una buona partita e conquistare la vittoria. I ragazzi si sono allenati molto bene e, sicuramente, quando scenderanno sul parquet, daranno il massimo come sempre".

La gara sarà diretta da Bedilu Pucciarelli di Cascina e da Daniele Cabizza di Pisa.

Al. Lomb.