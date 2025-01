Basket - serie "dr1» maschile. Libertas domani sera al "Palatagliate» con la Ineos. Piochi: "E’ uno scontro diretto, ci vorrà intensità»

Nella prima giornata del girone di ritorno la Libertas affronta, al "Palatagliate", domani, alle 21.15, l’Ineos Manufactoring Sei Rose. Una sorta di scontro diretto per i ragazzi di coach Piochi che, in classifica, si trovano al sesto posto con 18, seguiti dall’altra formazione lucchese lo Skywalkers, staccata di due punti, mentre il roster di Rosignano è davanti con venti punti: quindi, in caso di vittoria dei biancorossi, ci sarebbe l’aggancio alla quarta posizione.

Sarà, quindi, una sfida molto complicata tra due formazioni che lottano per un posto nei play-off, con gli ospiti che, nell’ultima giornata del girone di ritorno, hanno riposato, per recuperare la gara contro la Cerretese mercoledì 29 gennaio. "Iniziamo il girone di ritorno – ha commentato Piochi – ed andremo ad affrontare Rosignano, una squadra che si trova due punti avanti a noi, ma che deve recuperare una partita. E’ un roster esperto e di grande valore, formato da giocatori molto validi, come Rubini, Maffei ed il playmaker Creati. Noi dovremo essere bravi a replicare l’intensità, sia offensiva che difensiva, che abbiamo dimostrato nel terzo e nel quarto quarto tempino contro Valdicornia, nell’ultima partita".

"Sono convinto che – conclude il tecnico – , se giochiamo con quella intensità e ci applichiamo così difensivamente, ci possiamo divertire molto e possiamo recuperare posizioni in classifica. Questo è un bel banco di prova, anche perché ci farà capire se, rispetto alla prima giornata di campionato, siamo migliorati oppure no".

A. Lombardi