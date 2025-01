Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas a caccia del riscatto. Domani sera arriva il Valdicornia

La Libertas è alla ricerca del riscatto nell’ultima gara del girone d’andata. I biancorossi arrivano dalla sconfitta esterna contro la Cestistica Audace Pescia, al termine di un match dove i ragazzi di Piochi hanno provato a rimanere in partita, ma che i pistoiesi sono riusciti ad aggiudicarsi, grazie ad una bella prestazione. Domani, alle 21.15, al "Palatagliate", la Libertas ospiterà lo Studio Arcadia Valdicornia, in una sfida che i biancorossi vogliono assolutamente portare a casa, per fare un ulteriore passo in avanti in classifica in chiave play-off. Sulla carta la sfida propende tutta dalla parte dei padroni di casa, visto che il roster livornese, in classifica, si trova nella zona bassa, con appena 10 punti, contro i 16 della Libertas. Ma nessuna sfida è facile e, questo, Piochi ed i suoi ragazzi lo sanno bene ed hanno cercato di prepararla con attenzione e grinta.

"Arriva al “Palatagliate” – ha commentato Piochi – una squadra esperta come Valdicornia, formata da giocatori esperti di categoria come Tracchi, Magnolfi e Agostini che compongono questo roster, assieme ad altri giocatori d’esperienza. La posizione di classifica che occupano non è veritiera, rispetto a quello che hanno fatto vedere nel corso di questo girone d’andata. Indipendentemente da questo noi dovremo essere bravi a resettare totalmente quello che è successo contro Pescia ed essere subito pronti, aggressivi e ad imporre il nostro ritmo, cercando di costruire, azione dopo azione, un vantaggio importante. Mi aspetto una grande risposta a livello difensivo, con molta attenzione a situazioni anche più fluide in attacco. Stiamo cercando di trovare la forma migliore e mi aspetto una gran partita da parte dei ragazzi, per portare a casa due punti importanti per la classifica".

Il match tra Libertas e Studio Arcadia Valdicornia sarà arbitrato da Lorenzo Cima di Viareggio e Pietro Filippo Luciano di Camaiore.

Alessia Lombardi