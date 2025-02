Basket - SERIE "DR1» MASCHILE. Skywalkers in trasferta contro Carrara Legends. Stasera alle 21.15 l’anticipo per gli amaranto

Anticipo del venerdì per Skywalkers che, stasera, alle 21.15, giocherà al "Palacattaneo" contro Carrara Legends, a porte chiuse per problemi tecnici dell’impianto. I ragazzi di Lupori arrivano dalla sconfitta casalinga contro Shoemakers Monsummano, al termine di un match molto combattuto che, però, non si è messo bene per il roster lucchese.

"Nella diciottesima giornata di campionato – ha commentato Federico Lupori – affronteremo Carrara Legends. Un match, sulla carta, difficile, con i nostri avversari che si trovano nelle parti alte della classifica ed arrivano da una striscia di risultati positivi. Per noi sarà un match importante, dopo la bella vittoria dell’andata, dove il team giocò una delle partite più importanti della stagione. I nostri avversari possono contare sui loro punti di forza come Viola, Fontanelli, Cancello e Donati, giocatori molto esperti e bravi. Noi, dal canto nostro, dovremo essere bravi a limitare i loro lunghi, molto abili nel tiro da tre e a giocare spalle a canestro".

"Questo campionato – aggiunge il coach – ci dimostra che ogni gara non ha un fine già scritto; infatti la classifica è corta e tutte le squadre per vincere ogni partita durano fatica. Proveremo a fare questo. I nostri allenamenti sono stati ottimi e l’intensità è sempre alta come il morale. Non vediamo l’ora di metterci alle spalle le ultime due sconfitte e portare a casa questa vittoria".

La gara tra Carrara Legends e Skywalkers sarà diretta da Andrea Panelli di Montecatini Terme e Isac Lazzeri di Prato.

Alessia Lombardi