Basket - Serie "DR1" maschile

E’ ufficialmente iniziato il nuovo anno per la Libertas che ha già ripreso gli allenamenti, in vista della prossima gara casalinga al "Palatagliate" di sabato 13 gennaio, contro il Vela Viareggio, formazione che occupa l’ultimo posto in classifica. I biancorossi di Romani, invece, si trovano, meritatamente, in vetta, con 16 punti, in coabitazione con Donoratico e Ineos (ma, in virtù della vittoria negli scontri diretti, i ragazzi lucchesi sono primi da soli e si apprestano ad affrontare quest’ultima giornata del girone d’andata con la massima grinta e "cattiveria").

E, proprio dopo questi giorni di vacanza concessi dal coach, visto che si sono allenati fino al 29 dicembre, adesso per i biancorossi la concentrazione deve essere altissima, vista l’importanza della posta in palio. In un torneo che, in questa stagione, utilizzerà una nuova formula per le promozioni e le retrocessioni. Il girone è composto da tredici squadre e le prime otto andranno a giocarsi i play-off, mentre le ultime cinque retrocederanno direttamente. Alla fine dei play-off ci sarà un’ulteriore fase con gli altri due gironi toscani e, alla fine, soltanto una squadra toscana andrà in serie "C". Non è di certo l’obiettivo della Libertas la promozione, ma, sicuramente, centrare i playoff e giocarsela a viso aperto come stanno sempre facendo i biancorossi, oltre che la salvezza.

La stagione, purtroppo, è stata costellata da diversi infortuni per giocatori importanti, mentre altri hanno dovuto lasciare per motivi di lavoro. Ma questo non ha impedito a Romani ed al suo roster di svolgere un ottimo lavoro e di conquistare questa vetta della classifica ad una sola giornata dalla fine della regular season. L’obiettivo è quello di rimanere lassù ancora per molte partite, anche se il campionato è ancora lungo. Ma la Libertas vuole togliersi più soddisfazioni possibili, cercando di sfruttare anche la ripresa del torneo favorevole, visto che, sabato 13 gennaio, arriverà, al "Palatagliate", un Vela immischiato nelle zone calde della classifica che cerca di non retrocedere.

Alessia Lombardi