Basket - Serie "DR1» maschile. Brutto scivolone della Libertas. Battuta dall’ultima in classifica

Castelfranco Frogs

82

Libertas

60

CASTELFRANCO FROGS: Ferretti 5, Mancini 7, Casini 8, Minocci, Vallesi 3, Toni 3, Masotti 3, Conti 12, Giungato 19, Pinzani 14, Fiorenza 8. All.: Innocenti Camiciottoli.

LIBERTAS LUCCA: Canciello 13, Servadio 5, Mattei, Lorenzi 8, Fracassini 7, Lombardi, Piercecchi 3, Morello 4, Guidi, Cecconi 20, Brunelli. All.: Romani.

Arbitri: Francia e Laurenda di Siena.

Note: parziali 20-18, 39-35, 59-47.

CASTELFRANCO DI SOTTO - La Libertas cade sul parquet dell’ultima in classifica. I lucchesi non riescono a partire con il piede giusto ed i padroni di casa ne approfittano chiudendo il primo quarto avanti. Nel secondo i biancorossi provano a riportarsi sotto, ma Castelfranco riesce a piazzare un altro parziale importante, andando al riposo sul 39 a 35. Al rientro non c’è la tanto attesa reazione della Libertas che, invece, si fa sopraffare ed anche il terzo quarto va in archivio sul 59 a 47. Nell’ultimo c’è solo un roster in campo: quello di Castelfranco.

Alessia Lombardi