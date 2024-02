Basket - Serie "DR1" maschile

Quarta giornata di regular season e la capolista Libertas sarà di scena, questa sera, sul parquet del Carrara Legends, con palla a due alle 21,15. "E’ una partita molto importante – ha commentato Romani – e difficile, contro un avversario che è in una buona posizione di classifica, con 16 punti ed ha già osservato il turno di riposo ed è subito a ridosso delle prime. E’ un roster che ha dei valori elevati e che, in vista di questo match, rafforzato il proprio organico, per altro già forte, inserendo nuovi giocatori di categoria superiore. Come Falconi, che ha trascorsi in serie “B” e serie “C” ed è una guardia di grande tanto, con grandi capacità realizzative; Borghini, che si stava già allenando con loro, un lungo con anni di militanza in serie “C”. Due acquisti di alto livello che vanno a potenziare ed arricchire il roster".

"I loro punti di forza – ha concluso il coach biancorosso – continuano ad essere il lungo Donati, centro più forte del campionato ed il tiratore Viola, molto bravo nel tiro da tre. E’ una squadra molto temibile ed in casa è ancora più ostica". "All’andata – aggiunge Romani – abbiamo vinto di quindici, facendo un’eccellente partita, ma sappiamo che vogliono vendicare questa battuta d’arresto. Per noi è una partita da affrontare sempre con la massima attenzione: non abbiamo alcuna pressione, e vogliamo continuare il nostro percorso ricco di soddisfazioni". "Servirà grande concentrazione – conclude il coach – e personalità, perché troveremo un ambiente difficile, ma anche questo è un modo di crescere".

La sfida tra Carrara Legends e Libertas sarà diretta da Enrico Liverani di Livorno e Alessandro Carta di Pisa. I biancorossi, poi, nel turno infrasettimanale, osserveranno il loro riposo, per ritornare sul parquet il sabato successivo, al "Palatagliate" contro Audax Carrara.

Alessia Lombardi