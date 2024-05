Basket - Serie "DR1" maschile

La Dp Lubrificanti Libertas si gioca il tutto per tutto, questa sera, alle ore 21, in gara due della semifinale play-off, al "Palaustria", contro il Gea Grosseto.

I ragazzi di Romani arrivano dalla sconfitta di sabato sera, proprio contro i maremmani, condizionata da un arbitraggio alquanto discutibile di uno dei due direttori di gara. E, come conseguenza, si porta dietro anche le due giornate di squalifica inflitte al coach biancorosso solo per aver richiesto, a fine gara, di metter a verbale una frase offensiva rivoltagli. La società ha già presentato ricorso e si attende, quindi, il responso del giudice sportivo.

Sarà una partita decisiva che deciderà la stagione della Dp Lubrificanti Libertas: una stagione straordinaria che rischia, però, di finire qui, ma non per demeriti di questo roster. "Abbiamo cercato di eliminare le scorie di gara uno – ha commentato Romani – e siamo consapevoli che andremo a giocare su un parquet difficile, dove, però, su tre volte abbiamo vinto due. Ho visto la squadra molto motivata e pronta a riscattare i torti subiti. Siamo consapevoli che, se giochiamo al meglio delle nostre possibilità, abbiamo tutte le carte in regola per continuare a giocarci la serie e a portare il match a gara tre".

"Questa – ha detto Romani – sarà una sfida dal livello altissimo, dove non dovremo commettere errori, impedendo ai nostri avversari di esaltarsi, come è accaduto nelle fasi iniziali di gara uno. Il nostro obiettivo sarà quello di essere molto più incisivi in fase difensiva, per impedire a Grosseto di andare a canestro con facilità, cercando di colpire a nostra volta al momento giusto. Sarà un ambiente molto caldo, ma sono certo che i miei ragazzi daranno il massimo fino alla fine".

Gara due della semifinale play-off tra Gea Grosseto e Dp Lubrificanti Libertas sarà diretta da Matteo Giordani di Piombino e da Lorenzo Cecchini di Livorno. Eventuale gara tre si giocherebbe sabato, alle 21, al "Palatagliate" e decreterebbe certamente chi andrà in finale.

Alessia Lombardi