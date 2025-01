Basket - Serie "DR1» maschile. Sky è a Castelfranco. Scontro diretto play-off

Lo Skywalkers vuole chiudere il girone d’andata con una vittoria e cercherà di conquistarla domani, alle 18, sul parquet del "Palamazzini", contro il Castelfranco Frogs. I ragazzi di Merciadri arrivano a questo appuntamento dopo la bella vittoria su Carrara.

"Ci aspetta l’ultima gara d’andata – ha commentato il coach amaranto – che sarà uno scontro diretto in chiave play-off, visto che i nostri avversari sono due punti sotto di noi. Castelfranco sta giocando un discreto campionato e non credo che la classifica attuale lo valorizzi al punto giusto, visto che ha perso qualche partita di troppo con pochi punti di distacco: con un po’ più di fortuna poteva essere più in alto. Per questo questa sfida è da prendere con le molle, e si giocherà con un atletismo diffuso, perché loro hanno tanti punti nelle mani e sono in grado di andare in doppia cifra con diversi giocatori. Dovremo cercare di limitare l’energia di tutto il roster ed essere consapevoli dell’importanza della partita".

"Abbiamo svolto – conclude il coach – buoni allenamenti e cercato di preparare la sfida nel migliore dei modi, provando a sfruttare anche il nostro momento positivo. Ci sarà qualche malconcio che speriamo di recuperare".

Al. Lomb.