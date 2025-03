Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas si riscatta. Successo in rimonta

Libertas 68 Cmb Carrara 53

LIBERTAS: Magrini 10, Tonacci, Giusti 5, Donati 6, Russo 10, Mattei, Lorenzi 10, Bonfanti, Fracassini 15, Piercecchi, Guidi 12. All.: Piochi.

CMB CARRARA: Orsini 4, Suriano 21, Sessa 2, Campi 9, Mancini 2, Toppetti 5, Malcontenti, Cucurnia, Antonietti, De Angeli, Tonelli 5, Tealdi 5. All.: Bertieri.

Arbitri: Lazzeri di Prato e Carbocci di Cascina.

Note: parziali 13-16, 27-28, 44-42.

LUCCA - La Libertas ritorna al successo e lo fa battendo, al "Palatagliate", il Cmb Carrara. I biancorossi di Piochi non partono bene e si fanno schiacciare dagli ospiti che chiudono il primo quarto in vantaggio per 16-13. Nel secondo la Libertas si riporta sotto, ma non basta e si va al riposo con Carrara ancora in vantaggio per 28-27.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, Fracassini e compagni riescono a prendere le redini del match e vanno avanti, chiudendo il terzo quarto in vantaggio di due lunghezze: 44-42. Nell’ultimo tempino la Libertas incrementa il gap, piazzando un bel parziale di 24-11 e riuscendo, così, a vincere questo scontro diretto, contro un roster che stava provando a rimanere agganciato al treno play-off.

"Siamo stati bravi – ha commentato Piochi – , nonostante una nostra partenza non bella, dove abbiamo subito i nostri avversari, concedendo loro anche canestri facili. Poi c’è stata una nostra reazione e siamo riusciti, nell’ultimo quarto, a piazzare un bel break. Siamo stati bravi a livello difensivo a limitare i loro migliori realizzatori. Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa, perché, domenica, dovremo affrontare un nuovo match molto difficile: la trasferta sul parquet di Castelfranco, cercando di rimanere attenti in difesa e preservare le energie giuste per l’attacco".

La Libertas sarà di scena al "Palamazzini" per l’ottava giornata del girone di ritorno e affronterà, appunto, Castelfranco Frogs, roster che cercherà di conquistare i due punti per rimanere in zona play-off. Arbitri: Francesco Tabarin di Pistoia e Luca Ricci di Calcinaia.

Alessia Lombardi