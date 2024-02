Basket - Serie "DR1» maschile. La Libertas torna al successo. Salvezza matematica e primato

Libertas

75

Audax Carrara

68

LIBERTAS: Canciello 22, Servadio, Lorenzi 9, Fracassini 16, Lombardi 2, Piercecchi 2, Morello, Guidi 8, Cecconi 16, Brunelli ne, Tonacci. All.: Romani.

AUDAX CARRARA: Alibani ne, Caruso ne, Mezzani 7, Ramirez 17, Bertuccelli 10, Lulli 16, Morillo 12, Volpi 6, Castigliego. All.: Cristelli.

Arbitri: Pucciarelli di Cascina e Mattiello di Buggiano.

Note: parziali 16-16, 32-36, 53-51.

LUCCA - La Libertas torna al successo che regala la salvezza matematica, arrivato al termine di una partita molto combattuta, contro avversari con individualità di primissimo livello. Agganciata di nuovo la vetta della classifica. Primo quarto in equilibrio, chiuso in parità. Nel secondo il roster apuano ha provato ad allungare, ma Fracassini e Canciello hanno tenuto in partita i biancorossi. Nella ripresa Libertas con un piglio diverso ed è andata avanti per 53 a 51, con una distribuzione maggiore di punti. E nell’ultimo combattuto quarto ha allungato.

Al. Lomb.