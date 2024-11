Basket - Serie "DR1" maschile: l’anticipo. Libertas, che reazione: battuta la capolista

Libertas

83

Pastificio Caponi

62

LIBERTAS LUCCA: Russo 19, Mattei ne, Rivi ne, Lorenzi 2, Fracassini 15, Bonfanti ne, Piercecchi 4, Guidi 6, Magrini 17, Donati 11, Tonacci 9. All.: Piochi.

PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA: Dal Canto 4, Nutrioni 7, L. Berti 11, Mbengue, Cecchi 11, Pasquinelli 7, Bartalucci 8, Nelli, E. Berti 2, Gambini 4, Lendi 8, Cavalco. All.: Ierardi.

Arbitri: Panelli di Montecatini Terme e Sbaragli di Casole d’Elsa.

Note: parziali 23-12, 44-30, 59-48.

LUCCA - Il ritorno al "Palatagliate", per la Libertas, non poteva avvenire in modo migliore, con una bella e convincente vittoria contro il Pastificio Caponi Calcinaia, nella sesta giornata di regular season. Gara infrasettimanale per i biancorossi che hanno anticipato la sfida contro la prima in classifica.

I ragazzi di Piochi scendono sul parquet con il piglio giusto, pronti a riscattare la sconfitta rimediata nel derby contro Skywalkers, al termine di una prestazione altalenante. La Libertas gestisce bene la gara sin dalle prime battute e già nel primo quarto si porta avanti sul 23-12. Anche nel secondo i padroni di casa gestiscono bene il vantaggio e chiudono sul 44-30.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, i biancorossi continuano a macinare punti importanti, anche se gli avversari provano a riportarsi sotto sul 59-48. Nell’ultimo quarto è puro controllo della Libertas che si aggiudica questa vittoria meritata.

"Abbiamo giocato – ha spiegato Piochi – una grande partita per l’atteggiamento giusto che abbiamo messo sul parquet, ma anche per la voglia ed i dettagli difensivi ed offensivi. Siamo riusciti a rispettare il piano-partita che avevamo preparato durante la settimana. Forse per la prima volta nella stagione siamo stati noi che imponevamo i ritmi di gioco ai nostri avversari ed abbiamo limitato, come avevamo preparato, i loro giocatori pericolosi. Un ottimo risultato, ma, soprattutto, un’ottima iniezione di fiducia, perché abbiamo sconfitto la capolista che arrivava da cinque vittorie consecutive. Piano piano stanno iniziando ad emergere i veri valori di questa squadra e sono convinto che, se continuiamo a lavorare così, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".

"La prossima settimana – conclude il coach – avremo il turno infrasettimanale e, poi, la gara di sabato in casa e dovremo cercare di prepararle nel migliore dei modi".

Alessia Lombardi