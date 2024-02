Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas batte Donoratico e resta sola in vetta. Grande prova in rimonta per il team biancorosso

Libertas

64

Donoratico

55

LIBERTAS LUCCA: Canciello 4, Servadio 4, Mattei, Lorenzi 15, Fracassini 15, Lombardi 5, Piercecchi 6, Guidi 5, Cecconi 10, Brunelli ne, Tonacci. All.: Romani.

DONORATICO: Tinagli 3, Panicucci 2, Gozzoli, Del Monte 8, Favilli 6, Bruci 11, Biagi 4, Diop ne, Batistini 5, Creatini 2, Partigiani, Trassinelli 14. All.: Triglia.

Arbitri: Tabarin di Pescia e Panelli di Montecatini Terme.

Note: parziali 9-10, 25-29, 42-42, 64-55.

LUCCA - La Libertas conquista una vittoria importante e pesante nel big-match contro Donoratico che regala la vetta della classifica in solitaria alla fromazione biancorossa, con 22 punti. Non è stata una bella partenza per nessuna delle due squadre ed il primo quarto Donoratico lo ha chiuso avanti per 10-9. Nel secondo la Libertas ha recuperato il divario e Piercecchi, in grande serata, ha provato ad imporsi, nonostante il grande equilibrio con gli ospiti che chiudono in avanti 25-29.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, gli ospiti arrivano subito al massimo vantaggio, ma i biancorossi riescono a ricucire bene e si chiude in perfetta parità sul 42-42.

Nell’ultimo quarto Fracassini suona la carica e trascina la squadra assieme a Lorenzi, Cecconi e Guidi che, alla fine, spingono il roster a questo successo importantissimo e meritatissimo.

Alessia Lombardi