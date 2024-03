Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas brilla in Studio. Colpo a Campiglia

Studio Arcadia

Libertas

STUDIO ARCADIA VALDICORNIA: Agostini 3, Riccardi, Giannetti 6, Mancino 16, Caciottolo ne, Fratto 4, Pagni 8, Pistolesi, Benucci ne, Barontini 5, Franceschini 10, Tracchi 5. All.: Gistri.

LIBERTAS LUCCA: Servadio ne, Mattei, Lorenzi 12, Fracassini 15, Lombardi 5, Piercecchi 4, Morello, Guidi 11, Cecconi 9, Brunelli ne, Tonacci 6. All.: Romani.

Arbitri: Valfrè di Massa e Sizzi di Prato.

Note: parziali 28-9, 34-20, 46-39.

CAMPIGLIA MARITTIMA - Grandissima vittoria esterna per la Libertas nel big-match di giornata contro una delle tre seconde. I biancorossi lo hanno affrontato, in condizioni di estrema difficoltà con le assenze di Servadio, Canciello e Giusti. La gara non è iniziata bene, con la Libertas sul 12-2 nei primi minuti e con Valdicornia che prova subito ad allungare nel primo quarto che si chiude 28-9. Nel secondo i biancorossi provano a portarsi sotto e vanno all’intervallo sotto di quattordici, ma con la consapevolezza che niente era perduto.

Al rientro dagli spogliatoi è iniziata la bagarre, con i ragazzi di Romani che partono subito bene ed arrivano al meno sette. Nell’ultimo quarto la Libertas è più determinata degli avversari e riesce a passare in vantaggio, grazie ad una bella prestazione di tutta la squadra. Ed arriva, così, questa vittoria importantissima, fortemente voluta ed ottenuta con una grande grinta su un parquet difficilissimo.

Alessia Lombardi