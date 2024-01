Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas con l’Invictus. Romani: "Gara delicata»

Prima gara del girone di ritorno per la capolista Libertas che, stasera, alle 21.15, affronta, al "Palatagliate", l’Invictus Livorno.

"Inizia – ha commentato Romani – la seconda parte di campionato ed iniziamo con la leadership in classifica che vogliamo difendere, soprattutto giocando in casa. Sarà una partita complicata: all’andata loro hanno vinto di quindici punti e, quando affronti una delle poche squadre che ti hanno messo sotto, è sempre una partita da bollino rosso, da prendere con le molle. E’ vero che, rispetto all’andata, sono cambiate molte cose, con giocatori che non avevamo a disposizione e, invece, adesso possiamo contare su di loro. Ma voglio che i miei giocatori siano concentrati ed attenti, perché, chi ti ha fatto male una volta, potrebbe fartelo di nuovo".

"Adesso – ha concluso il coach biancorosso – siamo più preparati, conosciamo bene i nostri avversari e cercheremo di non farci sorprendere. Loro arrivano da un periodo in chiaroscuro: nell’ultima gara hanno perso di oltre trenta punti a Carrara ed hanno cambiato allenatore e, questo, è un elemento che aggiunge, molta difficoltà alla gara".

Al. Lomb.