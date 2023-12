Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas in emergenza s’impone a Pontedera sul Bellaria: Guidi super

Bellaria Cappuccini

59

Libertas

74

BELLARIA CAPPUCCINI PONTEDERA: Boschi 8, A. Cecchi 13, Belli 2; Mattolini 1; Paoli, M. Cecchi 19, Diviaggiano 3, Donati 2, Berti 1, Giusti 6, Piediani 4. All.: Pugi.

LIBERTAS LUCCA: Canciello 7, Servadio 6, Mattei, Lorenzi 15, Fracassini 9, Lombardi 2, Piercecchi 1, Guidi 23, Cecconi 11, Brunelli. All.: Romani.

Arbitri: Andreini di Arezzo, Salvo di Pisa.

Note: parziali 13-22, 26-40, 47-60.

PONTEDERA - Vittoria importante per la Libertas, grazie ad un super Guidi e a una buonissima prestazione di tutto il roster, ancora in emergenza per i numerosi infortuni. I ragazzi di Romani partono subito bene e chiudono il primo quarto 13 a 22, limitando bene gli avversari. Nel secondo continuano a giocare in scioltezza e si va al riposo sul 26 a 40. Al rientro la Libertas riesce a gestire il vantaggio rassicurante ed il terzo ed il quarto tempino vanno in archivio con ampi margini.

Al. Lomb.