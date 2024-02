Basket - Serie "dr1» maschile. Libertas riceve il Donoratico: è scontro diretto. Romani: "Ci vorranno umiltà, energia e precisione»

Nella terza giornata di ritorno della regular season, la Libertas, affronta, questa sera, alle 18.30, al "Palatagliate", Donoratico. Uno scontro diretto tra due formazioni di vertice, prime a quota 20, con gli avversari dei biancorossi che hanno già osservato il turno di riposo.

"I nostri avversari – ha commentato Romani – ci affiancano in classifica ed è una partita di cartello. All’andata fu una bellissima partita di pallacanestro, molto combattuta e vinta da noi di sette punti. Ci ritroviamo a distanza di un girone con una posizione insolita per tutte e due le squadre. Affronteremo questa gara dopo una brutta sconfitta, quella di Castelfranco, al termine di una settimana difficile, con tante incognite per diversi nostri giocatori che non sappiamo se riusciremo a recuperare. Donoratico è una squadra molto buona, compatta, che gioca molto bene insieme, anche se ha perso un giocatore importante come Guglielmi".

"Loro – ha concluso il coach biancorosso – possono contare su un ottimo quintetto composto dal lungo Batistini, le ali Trassinelli e Favilli, il playmaker Bruci, molto forte. Sono molto offensivi, con un buon arsenale a disposizione, supportato anche da alcuni giovani interessanti come Gozzoli e Tinagli. Affronteremo un’ottima squadra offensiva e difensiva e dovremo farlo in maniera umile, mettendo sul parquet tanta energia e precisione".

La sfida tra Libertas e Donoratico sarà diretta da Francesco Tabarin di Pistoia e Andrea Panelli di Montecatini Terme.

Alessia Lombardi