Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas riceve l’Audax. Romani: "Match tosto»

Dopo la giornata di riposo nel turno infrasettimanale la Libertas ritorna stasera sul parquet, alle 21.15, al "Palatagliate" per affrontare Audax Carrara. "Questa – ha commentato Romani – sarà una partita alto rischio e molto complicata, perché i nostri avversari stanno attraversando un momento difficile. Un roster costruito per fare un campionato di élite, con una grande rivoluzione in questi ultimi mesi. Il mercato ha portato in dote Lulli, il principale realizzatore dell’intero campionato, con venti punti di media; Ramirez c’era già, pericolosissimo, con esperienze in “C”. Poi l’ala Mezzani, il lungo Volpi, anche lui arrivato recentemente, l’altro esterno Moriglio, un giocatore estremamente atletico. Hanno preso anche Ristori, playr titolare a Rosignano, ma non sembra al momento disponibile. Completa il roster Bertuccelli, giocatore di grande esperienza, molto rodato".

"Affronteremo – ha concluso il coach biancorosso – un roster che naviga nelle parti basse della classifica, che ha disperato bisogno di punti. sicuramente una grande partita. Noi dovremo avere la voglia di riscatto, perché dal primo al settimo posto ci sono quattro punti di distacco, ma il nostro obiettivo è arrivare a quota 24 per blindare la salvezza. Tutte queste partite saranno una lunga volata, c’è bisogno di avere la grinta giusta ed un buon sostegno da parte dei tifosi". La sfida sarà affidata alla direzione di gara di Bedilu Pucciarelli di Cascina e Marco Mattiello di Buggiano.

Alessia Lombardi