Basket: serie "DR1" maschile. Libertas, un partita-trappola

Undicesima giornata di regular season per la Libertas che va a fare visita al Liburnia, domenica, alle 18,15. Un match da non sottovalutare per i biancorossi che si troveranno di fronte un avversario già retrocesso e, per questo motivo, giocherà con tranquillità, come ha fatto nella scorsa gara anche il Bellaria Cappuccini, mettendo in difficoltà per lunghi tratti i ragazzi di Romani che hanno faticato per conquistare la vittoria.

"Sarà una partita – ha commentato Romani – molto simile a quella della scorsa settimana, perché, anche in questo caso, affronteremo una squadra già retrocessa. Si ripropongono le stesse tematiche della sfida contro Pontedera e, questa volta, dovremo affrontare i nostri avversari con la mentalità giusta, altrimenti saremo costretti ad inseguire per larghi tratti".

"Liburnia – aggiunge Romani – ha dei giocatori di grande valore ed esperienza, come Stolfi, il lungo Bellavista, giocatore fisico e tecnico. Poi ci sono i veterani Lorenzini e Botteghi che giocano in “D” da una vita. Dovremo fare molta attenzione ed evitare di finire in una trappola". "In quattro giorni – ha concluso il coach biancorosso – si deciderà quale sarà la griglia play-off, perché, poi, affronteremo Rosignano, attuale seconda forza. Abbiamo sempre qualche problema con i lunghi (Canciello, Servadio e Giusti) ed in settimana c’è stato qualche problema con altri giocatori. Speriamo di riuscire a recuperarne alcuni".

Al. Lomb.