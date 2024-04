Basket - Serie "DR1" maschile: play-off, gara due

Dopo la vittoria in gara uno di sabato a San Concordio, la Dp Lubrificanti Libertas torna sul parquet stasera, alle 21, a Casterfranco, per affrontare i padroni di casa, nella seconda gara dei play-off. In caso di successo la truppa di Romani accederebbe alle semifinali; in caso di sconfitta, invece, si giocherà il tutto per tutto sabato al "Palatagliate".

Il roster biancorosso arriva a questo appuntamento dopo aver dominato la regular season ed aver giocato un’ottima pallacanestro che ha fatto appassionare tanti lucchesi. Per questo motivo la sfida di questa sera ha una doppia valenza: perché, tornare a casa con un successo, significherebbe continuare l’avventura play-off, ma anche confermare l’ottimo lavoro fatto dal coach Romani e da tutta la squadra in questa stagione.

"La speranza – ha commentato Romani – e la volontà è quella di chiudere la serie. Sarà molto difficile, perché i nostri avversari sono molto tosti ed agguerriti, come è logico che sia nei play-off. Sono una squadra tenace che non molla mai e, per questo, noi dovremo giocare sempre con il piede sull’acceleratore fino alla fine. Loro si giocano il tutto per tutto ed avranno un ambiente carico e numeroso. Noi abbiamo la maturità di poter fare la nostra grande partita come abbiamo fatto su parquet difficilissimi come Calcinaia, Rosignano, Grosseto e Valdicornia".

"I nostri avversari – ha concluso il coach biancorosso – daranno il tutto per tutto, mettendola sul grande agonismo, noi sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dobbiamo stare molto attenti. I play-off si vivono su delicati equilibri che possono costare cari. Il nostro umore è alto, dobbiamo finire il nostro lavoro. Non sappiamo se riusciremo a recuperare Tonacci e Fracassini che, al momento, sono fermi ai box".

La sfida tra Castelfranco Frogs e Dp Lubrificanti Libertas sarà diretta da Diego Carboni di Scandici e Samuele Collina di Montemurlo.

Alessia Lombardi