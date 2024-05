Basket - SERIE "DR1» MASCHILE - PLAY-OFF: GARA DUE. Dp Libertas sconfitta a Grosseto dal Gea: fine del sogno. Romani: "Bravi lo stesso»

Gea

83

Dp Lubrificanti Libertas

73

GEA GROSSETO: Scurti 18, Pepi, Fanelli 12, Piccoli 26, Ignarra 4, Furi 11, Ricciarelli 5, Simonelli, Liberati 5, Rodriguez, Mari 2, Bracalari. All.: Sattolamazza.

DP LUBRIFICANTI LIBERTAS: Canciello 18, Servadio 6, Mattei, Lorenzi 9, Fracassini 5, Lombardi 2, Piercecchi, Morello 8, Guidi 2, Cecconi 23, Brunelli ne. All.: Romani.

Arbitri: Giordani di Piombino e Cecchini di Livorno.

Note: parziali 24-24, 39-40, 57-53.

GROSSETO - Finisce qui la stagione della Libertas, ad un passo dalla finale. I ragazzi di Romani perdono gara due contro Grosseto, in un match fortemente condizionato dall’andamento di gara uno al "Palatagliate". Ne è venuta fuori, comunque, una sfida molto combattuta, con i biancorossi che hanno provato in tutti i modi ad arrivare a gara tre per giocarsi il tutto per tutto di nuovo al "Palatagliate". Inizio ottimo per la Libertas che ha provato subito una fuga, portandosi sul 13-5; ma Grosseto è riuscita a recuperare, grazie a Furi e Piccoli che hanno ricucito il gap, portando la frazione in parità. Il secondo quarto è stato molto combattuto, ma i biancorossi, con Canciello e Lorenzi, hanno chiuso in vantaggio.

Nel terzo ha continuato a regnare l’equilibrio, anche se i ragazzi di Romani sono andati sotto. Nell’ultimo qualche errore difensivo e di troppo ha permesso a Gea di prendere un po’ di vantaggio; ma, nonostante ciò, a pochi minuti dalla fine la Libertas si era portata a meno tre. Gea, però, ha continuato ad allungare. "Abbiamo giocato – ha commentato Romani – una buona partita, combattuta e forse abbiamo sprecato qualcosa di troppo nella fase iniziale. Il rimpianto non è per come abbiamo giocato gara uno e gara due, ma per come un arbitro abbia condizionato la prima partita della serie. Ce la siamo giocata, però, fino alla fine, ma è mancato qualcosa. Faccio i complimenti ai ragazzi per la stagione straordinaria".

Alessia Lombardi