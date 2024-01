Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers al lavoro. Obiettivo riscossa. Play-out da evitare

Non si è chiuso nel migliore dei modi il 2023 per lo Skywalkers. I biancorossi, infatti, occupano l’ultimo posto in classifica, con 4 punti, assieme a Massa Cozzile. E, domenica 14 gennaio, torneranno sul parquet per affrontare la decima, Mugello, davanti ai luchesi di soli due punti. Servirà, quindi, una partita perfetta per affrontare i fiorentini e per provare a risalire questa graduatoria, con l’obiettivo di provare ad evitare i play-out. Un’impresa molto ardua, ma che i biancorossi cercheranno di portare a termine fino all’ultimo, nonostante le numerose difficoltà.

Il progetto Skywalkers va avanti, nonostante qualche infortunio di troppo, ma con la voglia e la grinta di stare insieme, fare sacrifici per arrivare all’obiettivo. Un percorso, quello biancorosso, nato ormai anni fa, che, anno dopo anno, va avanti, cercando sempre nuovi stimoli e nuove rivincite. Le basi sono solide ed iniziano proprio da bambini, con oltre 150 ragazzi e ragazze che vestono la maglia biancorossa che ogni giorno si allenano, cercando crescere con sani principi e con l’amore per il basket.

La prima squadra, che disputa il campionato di Prima Divisione (ex serie "D") nel girone "B", ce la sta mettendo tutta per cercare di onorare ogni volta che scende in campo, questi colori, ma, purtroppo, troppo spesso la sfortuna e la forza degli avversari hanno impedito ai ragazzi di coach Merciadri di raccogliere quanto meritato. Ma il 2023, soprattutto la parte finale, deve subito andare in archivio, perché, adesso, c’è da preparare la prossima fondamentale sfida contro Mugello, dove servirà una prova perfetta per portare a casa i primi due punti del nuovo anno.

Alessia Lombardi