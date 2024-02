Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers ancora ko. Domani c’è la capolista

SKYWALKERS

63

POL. CERRETESE

67

LUCCA - Arriva una nuova sconfitta casalinga per lo Skywalkers. I biancorossi di Merciadri, che potevano contare sul ritorno di Tozzini, pagano ancora una volta l’inesperienza che li relega all’ultimo posto in classifica. Lo Skywalkers nel primo quarto va sotto per 10 a 16, non riuscendo a mettere a segno tiri facili. Nel secondo quarto gli ospiti continuano a giocare in scioltezza e vanno al riposo sul 26-34. Al rientro, nel terzo quarto, i biancorossi provano a riportarsi sotto, ma la Cerretese continua a gestire l’esiguo vantaggio chiudendo avanti di quattro: 46 a 50. Nell’ultimo tempino non riesce il sorpasso: nonostante un Allegrini perfetto e un’ottima gara giocata da Cattani, arriva questa sconfitta. A otto giornate alla fine la quota salvezza è lontana sei punti. Sarà difficile ottenerla: se la stanno giocando in sei squadre, ma niente è impossibile. E, domani, alle 18, altra difficile partita contro la capolista Cestistica Audace Pescia.

Skywalkers: Cattani 20, Manfredini 3, Bianchini 5, D. Sodini 4, Tozzini9, Allegrini 11, N. Gianni, romani, R. Sodini 9, Petri, Simonetti, Pilastro ne. All.: Merciadri.

Al. Lomb.