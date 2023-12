Basket - Serie "DR2" maschile

Wolf Pistoia

70

CENTRO COMPUTER CEfa

41

PISTOIA - Un brutto Cefa, per alcuni addirittura il peggiore di sempre da quando c’è la prima squadra, è stato sconfitto dal Wolf Pistoia. Il Centro Computer Cefa, impegnato nel campionato di Divisione Regionale 2, era chiamato ad uno spareggio importante per la classifica, visto che aveva le stesse vittorie dei pistoiesi.

"Non è andata male, ma malissimo – commenta il coach Michele Rocchiccioli (foto) – . Siamo partiti male, come troppo spesso ci sta capitando ultimamente, ma la differenza è stata che siamo stati piatti per 40’. Non c’è stata partita, in questo mio triennio è sicuramente la peggior partita, non per il risultato, ma per l’atteggiamento e per un punteggio finale davvero molto pesante. Una giornata storta. Zero in difesa, zero in attacco, una brutta sconfitta che dobbiamo tenere presente per il futuro. Mi sento il primo responsabile, dobbiamo essere bravi a ripartire e abbiamo subito l’occasione per cancellare questa pessima prestazione".

Prossimo impegno a Ghezzano di Pisa. "Dopo una serie di buone gare, è una delusione quello che ci sta accadendo nelle ultime – termina Rocchiccioli –. Dobbiamo toglierci il peso degli approcci sbagliati e essere più determinati all’inizio delle gare".

Cefa: Ferrari, Tosoni 9, A. Angelini, S. Angelini 5, Guidugli, Tardelli 3, Ferrando, Saletti, Guidi 15, Rosellini, Grandini 7, Bertolini 2. All.: Rocchiccioli (vice Sergiampietri).

D. Mag.