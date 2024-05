Basket - Serie "DR2» maschile. Bcl Lab punta in alto

La prima squadra è stata eliminata, ma c’è ancora un Bcl in corsa nei vari campionati: si tratta del Bcl Lab, in "Divisione Regionale 2". Grande vittoria in gara uno dei play-off contro la capolista Wolf Pistoia. Il raggiungimento dei quarti di finale è stato inaspettato, soprattutto per una squadra così giovane, apparsa nel panorama cestistico da meno di dieci mesi.

Una scommessa vinta, puntando su un gruppo di ragazzi e un allenatore che, già negli scorsi anni, avevano conquistato il titolo di miglior squadra toscana, il primo anno e piazzandosi seconda l’anno successivo, quarta in questa stagione, guadagnandosi i play-off. Ora c’è da completare l’opera.

Questa sera, alle 21, alla palestra di San Concordio, ci sarà gara due: vincere significherebbe staccare il biglietto per le semifinali.

A Pistoia grande impresa, espugnando, contro ogni pronostico, il parquet di Bottegone, in gara uno della prima fase play-off del campionato di "Divisione regionale 2", girone "C", imponendosi 60 a 57 contro la corazzata Wolf Pistoia, arrivata prima in regular season con alcuni giocatori fisicamente e tecnicamente di categoria superiore.

Mas. Stef.