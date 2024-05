Basket - Serie "DR2» maschile. Bcl Lab va a gara tre. Sconfitta con Wolf. Ora attenti al... lupo

Ha deciso la partita un secondo quarto da 21-2 per i pistoiesi. Si va, dunque, a gara tre, oggi, alle 18, alla palestra "Martin Luther King" di Bottegone, a Pistoia. E’ lo spareggio, da giocarsi in trasferta per i lucchesi, tra il Bc Lab e la Wolf Pistoia che s’ impone 52-57 in gara due nei play-off di Divisione regionale "2".

Certo, l’occasione era ghiotta. Numerosa la partecipazione di pubblico, in un palazzetto di San Concordio stracolmo oltremisura, un tifo incessante dall’inizio alla fine e di nuovo la presenza in tribuna di un nutrito gruppo degli "Young panthers", accorsi a sostenere i colori biancorossi. Alla fine, per i ragazzi lucchesi, comunque un lunghissimo, caloroso e affettuoso applauso.

Purtroppo il Bcl Lab esce sconfitto da gara due da Wolf Pistoia che riporta la serie in parità e ha la "bella" in casa, questo pomeriggio, in virtù del primo posto in classifica ottenuto in campionato. Una partita condizionata, forse, dalla troppa tensione ed emozione. Pistoia ha segnato da lontano con continuità, soprattutto con Ieri e Cappellini. Sotto di sedici e con niente da perdere, i ragazzi di Ricci si sono sciolti ed hanno cominciato a chiudere la via del canestro agli avversari; la difesa Lucchese produce tante palle recuperate e la distanza si accorcia fino ad arrivare al meno uno.

Nel finale un gran canestro in penetrazione di Martini regala il più tre, mentre non vanno a segno gli attacchi di Succurto e Cattani. Punteggio finale: 52-57. Tutto rinviato, dunque, a gara tre, prevista per oggi.

Mas. Stef.