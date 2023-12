Basket - Serie "DR2» maschile. Cefa Castelnuovo tiene testa al Chiesina. Poi la capolista passa

CEFA

51

CHIESINA

58

CASTELNUOVO - Ancora una buona prestazione per il Centro Computer Cefa Castelnuovo nel campionato di "Divisione regionale 2"; ma i garfagnini hanno dovuto cedere in casa alla capolista Chiesina. Il Cefa è andato vicino ad infliggere la prima sconfitta stagionale alla capolista Chiesina, cedendo soltanto nei tre minuti finali il passo ai pistoiesi. Ora due trasferte consecutive, Pistoia e Ghezzano, con il Cefa che proverà a vincere per tornare nella parte alta della classifica.

"Purtroppo siamo partiti male - commenta il coach Michele Rocchiccioli (foto) – , andando sotto 11-26 dopo quindici minuti. Poi è scattata una reazione da grande squadra e ci siamo rimessi in carreggiata, dimezzando subito lo svantaggio e giocando un ottimo secondo tempo, fino ad arrivare sul 48 pari. Qui è mancata la forza di mettere la testa avanti, nonostante un paio di occasioni. Comunque abbiamo avuto la consapevolezza di potercela giocare con tutti, nonostante il salto di categoria".

Cefa: Ferrari, Tosoni, A. Angelini 6, S. Angelini 22, Guidugli 2, Tardelli 7, Ferrando, Ricciarelli 1, Guidi 6, Rosellini, Grandini 6, Bertolini 1. All.: Rocchiccioli (vice Sergiampietri).

Dino Magistrelli