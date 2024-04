Basket - Serie "DR2» maschile. Cefa Centro Computer manda in tilt Ghezzano. I gialloneri ritrovano il successo in campionato

Cefa

CASTELNUOVO - In un campionato segnato dalle decisioni della Federazione di bloccare le retrocessioni, il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo dimostra tutta la voglia di continuare la stagione come se ci fosse ancora molto in palio. E, dopo due big-match con le capolista, con sconfitta di misura, arriva il successo su Ghezzano. Una vittoria netta, dunque, contro una squadra che precede di poco i gialloneri in classifica.

"E’ stata una partita – dice capitan Andrea Ferrando – a due facce, perché siamo partiti male e abbiamo sofferto. Poche idee in attacco e spenti in difesa, siamo rimasti in gara solo per giocate dei singoli, chiudendo avanti di due dopo 20’. Nella seconda parte, invece, abbiamo fatto la differenza, soprattutto in difesa, andando a vincere in scioltezza, aiutati anche dall’espulsione di Badalassi, il loro miglior giocatore".

"Dimostriamo – ha aggiunto Ferrando – di essere degni di questa categoria: se giochiamo ai nostri livelli, riusciamo a lottare e a vincere con chiunque. Viceversa, possiamo perdere con tutti, se siamo spenti".

Da segnalare la gara del giovane Andrea Guidi (foto), autore di 31 punti. La classifica vede il Cefa con sette vittorie, a pari di Capannori e Prato, con Piombino a otto e Sport Pisa Ies a nove. Questa la volata per evitare l’ultimo posto. Prossima sfida a Pistoia, contro Endas, dodici vittorie, sabato 6 aprile, alle 18,15.

Centro Computer Cefa: S. Angelini, A. Angelini 4, Bertolini, Ferrando, Ferrari, Grandini 11, Guidi 31, Guidugli 2, Ricciarelli, Saletti, Tardelli 9, Tosoni 7.

Dino Magistrelli