Basket - Serie "DR2» maschile. Cefa nella bufera sconfitto anche dall’Endas: "Autogestione» dopo le dimissioni di Rocchiccioli

Cefa

57

Endas

60

CASTELNUOVO - Cade ancora il Centro Computer Cefa, impegnato nel campionato di Divisione regionale 2, sconfitto da Endas Pistoia nell’ultima gara del 2023. Quinta sconfitta consecutiva, settima stagionale e momento non facile in casa dei garfagnini, dopo una settimana turbolenta che ha portato alle dimissioni del coach Michele Rocchiccioli (foto). La squadra è scesa sul parquet guidata dal capitano Andrea Ferrando e con il supporto del veterano Andrea Angelini, oltre che del vicecoach Saverio Sergiampietri. La società valuterà durante la sosta come andare avanti.

Intanto, contro Pistoia, un segnale di reazione c’è stato, con il Cefa che è tornato a far canestro e giocarsi la partita dopo le ultime due brutte uscite. All’avvio ancora una partenza non felice e Endas avanti sin dall’inizio grazie ad alcune situazioni di transizioni e al dominio a rimbalzo. Pistoia ha allungato fino a 12 punti di vantaggio. Poi l’espulsione del giovane Guidi, per fallo tecnico prima e antisportivo poi, ha scosso la squadra, con il finale che è tornato ad essere punto a punto.

"Abbiamo avuto occasione anche per tornare in parità – spiega il capitano Andrea Ferrando –. Abbiamo chiuso in maniera crescente e dobbiamo ripartire da qui, dopo un momento difficile, in un ambiente anche poco abituato a queste situazioni".

Il campionato riprenderà il 7 gennaio, con il Cefa Centro Computer che sarà impegnato a Prato.

Cefa: A. Angelini 6, 10 S. Angelini 10, Ferrando 3, Ferrari, Grandini 10, Guidi 8, Guidugli 6, Ricciarelli, Rosellini, Saletti, Tardelli 10, Tosoni 4.

Dino Magistrelli