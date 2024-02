BASKET - SERIE "DR2» MASCHILE. Centro Computer Cefa sconfitto nel derby. I gialloneri cedono solo nel finale all’Academy

Lucca Academy

75

Centro Computer Cefa

65

LUCCA - Termina con la vittoria del Lucca Academy il derby di Divisione Regionale "2". Nuova sconfitta, quindi, per il Centro Computer Cefa Castelnuovo, dopo il successo sul Rosignano.

Il Cefa è rimasto in gara per tutto il match, cedendo solo nel finale. Equilibrio totale nei primi 20’, con Lucca avanti di soli due punti e con Andrea Guidi (foto) e Mauro Grandini a guidare l’attacco dei garfagnini. Ma, dopo l’intervallo lungo, Lucca partiva con un piglio diverso, mettendo in difficoltà capitan Ferrando e compagni. L’allungo dei padroni di casa veniva rintuzzato dal Cefa che restava in scia, ma la squadra del presidente Vincenzo Suffredini non riusciva a riaprire totalmente il match. "Abbiamo fatto bene per 35 minuti, ma non basta – analizza il capitano Andrea Ferrando – ; bisogna dare merito agli avversari, ma sappiamo che serve un Cefa attento e ordinato per tutta la gara per cercare di portare a casa vittorie pesanti in chiave salvezza". Il prossimo avversario è il Cus Pisa e si parla già di sfida decisiva. Appuntamento sabato, al palazzetto di Castelnuovo (inizio alle 20.30).

Cefa: Taddeucci 5, Tosoni, Falaschi, Chiarello, Cattani 21, Gallo 15, Massagli 2, Succurto 15, Piancastelli 5, Martini, Balducci 12. Cefa: S. Angelini 10, A. Angelini 11, Bertolini, Ferrando, Ferrari, Grandini 11, Guidi 23, Guidugli 2, Ricciarelli, Saletti, Tardelli 6, Tosoni 2.

Dino Magistrelli