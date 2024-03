Basket SerieA2 femminile. Giussano rattoppata ko col Costamasnaga

Non riesce l’impresa al Giussano, che perde 54-50 contro Costamasnaga, seconda forza della Serie A2 femminile. La formazione biancoblù è andata due volte sotto di 10 lunghezze ma reagendo con orgoglio ha ricuto gli strappi e ha impegnato le avversarie fino al suono della sirena. "Senza Giulia Manzotti e con Klaudia Niedzwiedzka ferma da un mese siamo andati ben oltre i nostri limiti, difendendo con grande intensità - spiega il direttore sportivo Aldo Corno - loro hanno potuto ruotare dieci giocatrici mentre noi siamo stati costretti a schierare spesso dei quintetti con tre playmaker finendo per subire la fisicità delle nostre avversarie". Con una Niedzwiedzka ombra di se stessa (per lei 3/15 al tiro su azione e 6 palle perse) il Giussano è stato tenuto a galla dalla vivacità e dall’agonismo di Silvia Bonadeo e di Francesca Diotti. Nel complesso la formazione brianzola ha fatturato un modesto 4/21 al tiro da tre punti. "È stata la nostra migliore prestazione difensiva stagionale, considerando che di media le lecchesi segnano 70 punti a partita - dice Corno - è normale che poi in attacco non avevamo lucidità. Purtroppo al PalaFitLIne di Desio è come essere in trasferta perchè è un campo nel quale non facciamo mai allenamento. Per fortuna arriva la pausa".

Antonella Galimberti