Basket, settima giornata in Divisione Regionale 2, con GMV e CUS Pisa in casa

Pisa, 22 novembre 2024 – Settima giornata nel campionato di Divisione Regionale 2, con la vicecapolista GMV chiamata a tornare al successo, in casa, sabato alle 20,30 in Via Sartori a Ghezzano, contro l’insidiosa Dinamo Rosignano. Gioca sempre in casa il Cosmocare CUS Pisa, di scena domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, contro la forte BCL Lucca. E’ invece in trasferta a Livorno, la IES Sport, domenica al PalCosmelli, sul campo della Brusa US.

GMV – Dopo aver conquistato la vetta della classifica, con quattro vittorie in cinque gare, la compagine guidata da Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli è tornata sulla terra, perdendo nettamente a Livorno, contro la Polisportiva Chimenti, in una serata in cui, con i cannonieri Badalassi, Balestrieri e Davini sotto il 30% di realizzazione al tiro, il miglior marcatore in casa biancoverde è risultato Gorini, giovane 2005 cresciuto nel vivaio di Ghezzano. La gara contro Rosignano, squadra molto esperta allenata da Parcesepe, sarà un banco di prova per i giovani biancoverdi, che dovranno migliorare sul piano del gioco e della continuità, per essere competitivi al massimo quando le partite cominceranno a contare.

CUS PISA – In serie negativa da tre giornate, la rinnovata compagine, guidata da Simon Giorgio La Pietra, è alla ricerca di una fisionomia e, soprattutto, di una maggiore continuità di gioco, come è tipico di un roster verde, molto rinnovato. Dopo la sconfitta in contro Versilia Basket 2002, il quintetto universitario ha ancora una gara interna contro il BCL Lucca, che non è certo un cliente facile: in ogni caso Caldarelli e compagni dovranno provare con ogni forza ad invertire il preoccupante trend negativo.

IES SPORT – C’è molta delusione per la squadra guidata da Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, che, sabato scorso, ha dato via libera in casa al fanalino di coda La Cisa Service Pontremolese, che proprio al palasport ha colto i primi due punti in campionato. La gara di Livorno, sponda Brusa US, squadra esperta anche se finora senza risultati significativi, dovrà servire ai biancocelesti per non perdere ulteriore contatto dalla testa e fare passi avanti verso il migliore assetto, sperando di recuperare qualcuno tra Lazzeri, Bonasera e Villani, assenti sabato scorso per infortunio o malattia.