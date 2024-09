Basket - Settore giovanile maschile. Bcl, un’Under 19 "Gold» ambiziosa. Il team a Sodini e Pizzolante

Con grande entusiasmo e forti ambizioni ripartono gli allenamenti della Under 19 "Gold" del Bcl, pronta a intraprendere la nuova stagione con l’obiettivo di rilanciarsi e affermarsi nel panorama regionale, pronta a dare il massimo sotto la guida di un rinnovato staff tecnico e con un roster promettente.

La guida tecnica è stata affidata a Damiano Sodini che ricoprirà il ruolo di primo allenatore. Al suo fianco, come assistente, l’esperto coach Francesco Pizzolante, la cui esperienza sarà fondamentale per plasmare una squadra competitiva e affiatata.

Il roster è composto dal gruppo storico dell’annata 2007: un nucleo di giocatori che ha condiviso il parquet per quasi un decennio e che ha visto emergere talenti di spicco come Matteo Lenci, recentemente approdato alla Virtus Bologna, segnando un traguardo importante per Il Bcl.

Tra i protagonisti di questa nuova avventura figurano atleti di prospettiva come Giole Bianchi, Ugo Candigliota, Francesco Cristofani, Andrea Fanini, Giacomo Galli, Cosimo Lucarotti, Tommaso Mariti Buchignani, Marco Morellini, Thomas Pacini e Nicola Petretti (capitano della scorsa stagione), tutti pronti a dare il meglio, dopo un biennio nella categoria Under 17 d’Eccellenza, caratterizzato da alti e bassi.

Nonostante le difficoltà per alcuni infortuni, sono tutti ragazzi determinati a far valere il proprio potenziale nella nuova categoria, con la voglia di viverla da protagonisti. A rafforzare il gruppo c’è il confermato Kevin Cirrone, promettente atleta pisano, ex Don Bosco Livorno, che già nella passata stagione ha mostrato le sue ottime capacità con prestazioni di alto livello.

Inoltre il roster si arricchirà con l’innesto del 2007 Vittorio Olmi, proveniente dalla categoria "Silver" e di atleti talentuosi dell’annata 2006, come Andrea Brugioni, Emanuele Di Vita e Tito Mannini. Non mancheranno, poi, i contributi di due "fuori quota" di valore, come Emanuele Catelli e Daniele Rinaldi. È importante sottolineare che alcuni dei giocatori già menzionati fanno parte del roster della prima squadra di "B" Interregionale, mentre altri avranno l’opportunità di far parte del Bcl Lab che milita in "DR2".