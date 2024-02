Basket Settore giovanile. Week-end positivo per le formazioni di Pianeta Costone. L’Under 17 di Mottini: dodici vittorie in tredici partite

Weekend positivo, quello passato, per le Giovanili che fanno parte del vasto e variegato panorama di Pianeta Costone. Doppia vittoria per l’Under 19 di coach Franceschini che prima (sabato scorso) ha vinto a Firenze con il Baloncesto per 85-65 al termine di una partita dai due volti contro una avversaria, il Baloncesto, che nei primi due quarti ha dato tutto per bloccare i gialloverdi. Mentre poi, lunedì, ha superato in casa Scandicci per 68-57. In promozione sconfitta a Grosseto per la squadra della Piaggia, superata dai padroni di casa per 63-57. A ‘vendicare’ i colori gialloverdi ci ha pensato l’Under 17 (nella foto): la squadra di coach Mottini ha centrato la 12esima vittoria su 13 incontri, imponendosi nettamente su Grosseto Team per 113-37. Sconfitta interna invece per l’under 15, superata dal Baloncesto Firenze per 54-49. Buone notizie arrivano però dalla categoria Esordienti con il Pianeta Costone che alza la prima coppa al Torneo "Carnival Cup" di Borgomanero nella categoria esordienti silver, grazie al gruppo misto formato da giocatori 2012 e 2013 allenati da Rosy Galasso e Jury Di Vincenzo. Per i più piccoli cestisti costoniani, nell’ambito di un fine settimana così intenso, si segnalano anche le belle prove di Aquilotti e Pulcini, rispettivamente con Valdelsa Basket e Mens Sana. In chiaroscuro invece il bilancio della sezione femminile. Dopo la sconfitta di Prato per 50-42, la formazione di Serie B guidata da David Fattorini si è rifatta andando a vincere a Pontedera per 77-61. Record stagionale di punti per le ragazze della Piaggia, trascinate da Sardelli e Bonaccini, autrici di 20 punti a testa. Bruciante e di misura invece la sconfitta riportata a Terranuova dalla formazione under 15, battuta per 44-43. A prendersi la rivincita è stata invece l’under 13 che ha superato le pari età del Valdambra basket per 53-17.