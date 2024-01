Basket, si riparte con il campionato di Divisione Regionale 2

Pisa, 3 gennaio 2024 – Bilancio di fine anno complessivamente positivo per le tre compagini pisane, impegnate nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, che, alla vigilia della terzultima giornata di andata, sono ancora tutte in lizza per raggiungere la quarta posizione, ultima utile per continuare nella corsa verso il salto di categoria. Nonostante la sconfitta nell’ultima gara del 2023, Cosmocare CUS Pisa e GMV sono le squadre meglio posizionate, a quota dieci, in un lotto di quattro, a 2 punti dalla quarta, segue a quota otto la IES Sport Pisa. GMV – In un 2023 che ha visto la salvezza in extremis nella precedente stagione, i biancoverdi di Ghezzano hanno iniziato con il piede giusto il campionato 2023-24, mantenendosi a ridosso delle prime, nonostante un organico molto giovane, con i soli Davini, Balestrieri e Farnesi rimasti della vecchia guardia. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, posticipano a lunedì 15 il turno previsto sul campo della Endas Pistoia, mentre sabato 13 riceveranno la Scuola Basket Prato: entrambe i match, pur da non sottovalutare, sono alla portata di Badalassi e compagni. CUS PISA COSMOCARE – La squadra di Pietro Leoncini, salvatasi con relativa tranquillità nella passata stagione, ha iniziato il campionato con qualche difficoltà di troppo, per poi raddrizzare la situazione grazie ad una striscia positiva di quattro turni, interrotta solo dalla sconfitta di misura, in casa con la forte Polisportiva Chimenti Livorno. Lasala e compagni sono di scena nel posticipo di martedì, sul campo della Dinamo Rosignano, con l’intenzione di tornare al successo ed agganciare gli avversari al quarto posto. IES SPORT PISA – Dopo un torneo 2022-23 che ha visto molti cambiamenti in corso d’opera e che si è concluso con un piazzamento immediatamente a ridosso dei play-off, i blues di Paolo Campani e Federico Marazzato, hanno iniziato la stagione con una rosa profondamente rinnovata, che ha iniziato molto bene il campionato, per poi perdere qualche gara di troppo, come l’ultima dell’anno, in casa con il fanalino di coda Piombino. Sabato a Livorno, sul campo della seconda in classifica, Polisportiva Nicola Chimenti, Villani e compagni dovranno tentare un successo di prestigio, per rilanciare le loro ambizioni. Giuseppe Chiapparelli