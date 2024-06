Basket: Simone chiude la carriera trionfando nel torneo 3vs3 di Sant’Ilario. Cervi, anche l’ultimo ballo è vincente

Ennesimo alloro, l’ultimo, della carriera di Simone Cervi. L’ex giocatore della Scuola Basket Cavriago, una vita passata a far canestro tra le "minors" e i campionati amatoriali (il suo Santos Clevertech è stato più volte campione CSI, a livello provinciale, regionale e nazionale, negli ultimi anni), si è aggiudicato il torneo 3vs3 di Sant’Ilario, chiamato "Parrock Basket", disputato davanti al pubblico delle grandi occasioni. "Simmy", classe 1978, ha guidato i compagni di squadra, chiamata per l’occasione "The Last Dance", alla vittoria nella finale contro gli "Adelante", oltre ad aggiudicarsi il titolo di miglior giocatore; il terzo posto è andato a "La Uallera del Bonda", che ha preceduto i "Dondi". Detto dell’MVP, il miglior realizzatore è stato Benedetto Melotti, mentre il miglior giovane è andato a Samuele Catellani.

Quello conquistato in val d’Enza segna quindi la fine di una carriera ricca di soddisfazioni, con forse l’unico cruccio di non aver mai avuto l’opportunità di poter vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana.