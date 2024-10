Basket, soffre ma vince a Lucca la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 21 ottobre 2024 – Ancora a punteggio pieno la IES Sport Pisa, dopo due giornate nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno colto il primo successo in trasferta, sul campo del buon BCL Lucca.

“E’ stata una partita molto dura in un campo difficile – commenta il tecnico pisano- contro una squadra giovane molto fisica ben allenata. Direi che è stata una buona prova di carattere e volontá.”

LA CRONACA – Sceso in campo con Giusfredi, Raimo, Bonacci, Lazzeri e Veneziani, il quintetto biancoceleste ha iniziato il match in un clima molto teso, in cui le due squadre hanno sbagliato molto, con i padroni casa avanti per 8-2, ma Lazzeri e compagni sono stati bravi a rimontare e a chiudere il primo quarto sotto di un solo canestro (12-10). Nel secondo la partita cade in mano ai blues, che passano a condurre, senza però mai dare lo strattone decisivo: si va al riposo con i pisani avanti di due punti (25-27) e, in avvio di ripresa, il vantaggio si dilata fino a 10 lunghezze, quando qualche palla persa ed alcuni errori consentono ai padroni di casa di rientrare a -4 alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo, avvincente, parziale, la due compagini viaggiano punto a punto, fino a pochi secondi dalla fine, quando una tripla di Raimo fa passare avanti di 1 la IES, che subisce poi, su palla persa, una schiacciata di Balducci ed un altro canestro. In seguito Tasca segna da sotto, replica Cattani (migliore realizzatore per Lucca con 20 punti insieme a Succurto 14 e Balducci 17), ma ancora tre punti su libero di Raimo e due di Fruzza chiudono l’incontro a favore dei biancocelesti.

I VALORI – Grande carattere e determinazione per gli uomini di Paolo Campani, che terminano con Lazzeri a quota 19, seguito da Raimo con 16 e Fruzza a quota 10, gli ultimi due decisivi nelle battute conclusive.

BCL Lucca-IES Sport Pisa 66-69

Progressivo: 12-10, 25-27, 48-52

IES Sport Pisa: Villani 6, Tasca 2, Giusfredi, Timpano 4, Fruzza 10, Gravina 4, Bonacci, De Vincentis, Sciamanda 4, Veneziani 4, Raimo 16, Lazzeri 19. All.: Campani