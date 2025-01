Basket Sono Audax, Massa, Pontremolese e CmC. Under 13 e 14 regionali. Quattro squadre tengono alto l’onore della provincia

Nei campionati regionali di pallacanestro riservati ai più piccoli, quattro sono le formazioni della provincia impegnate. Audax Carrara, Pallacanestro Massa e Pontremolese sono presenti nel girone C del campionato under 14, il Cmc nel girone G del campionato under 13.

La prima fase del campionato under 14 (dieci le squadre partecipanti) è giunta al giro di boa e dopo le nove giornate del girone di andata, in classifica l’Audax e la Pontremolese occupano la sesta posizione a pari merito e hanno raccolto 8 punti (quattro vittorie e cinque sconfitte). Sono 507 i punti realizzati dai carrarini e 400 quelli subiti. La Pallacanestro Massa segue in ottava posizione con 6 punti (tre vittorie e sei sconfitte), 450 sono i punti realizzati e 409 quelli subiti (differenza +41). La classifica del campionato under 14: Cecina e Ponsacco 16; Calcinaia 14; Versilia, Ghezzano, Audax Carrara e Pontremolese 8; Pallacanestro Massa 6; Castelnuovo Garfagnana 2; Pietrasanta 0.

Nel campionato under 13 si sono invece giocate nove giornate (sette di andata e due di ritorno) e il Cmc è terzo con 10 punti (cinque vittorie e quattro sconfitte), 507 i punti realizzati e 498 quelli subiti (differenza +9). La classifica del campionato under 13: Altopascio 16; Capannori 12; Cm Carrara e Lucca Sky Walkers 10; Basketball Lucca 8; Massa e Cozzile, Chiesina 6; Viareggio 4.

ma.mu.