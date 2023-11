Basket. Sorpresa ai ragazzi del Gast: Chillo e Weber si allenano con loro. Mercato: Tortona perde Daum, Young da Treviso a Varese

Pallacanestro Reggiana e il sociale, un binomio sempre più stretto e che regala anche sorprese. Come quella, bellissima, che ieri Matteo Chillo e Briante Weber hanno fatto ai ragazzi di ‘Gast’, partecipando ad un loro allenamento e intrattenendosi con loro tra tiri a canestro e tantissimi sorrisi. Anche sabato in occasione della partita contro la Carpegna Prosciutto Pesaro il club promuoverà il progetto ‘We Care’ con due partner: il match sponsor infatti sarà l’azienda ‘Tecnoufficio’ che opera nel settore informatico, dell’integrazione tecnologica e sistemi di comunicazione ed è parte da tre anni del Basket Pool biancorosso; mentre il ‘Charity Partner’ sarà, appunto, ‘Gast Onlus’ associazione con cui la società biancorossa collabora già da diverse stagioni. Tecnoufficio donerà a ‘Gast’ un nuovo computer per i propri uffici e darà alla Onlus supporto tecnologico. I ragazzi di ‘Gast’ proprio nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 15, parteciperanno anche all’evento ‘Christmas Basket’ alla palestra ‘Dalla Chiesa’ per poi assistere in serata al match della Unahotels sugli spalti del PalaBigi. Nel frattempo nella nostra Serie A non mancano le operazioni di mercato destinate, in qualche caso, a cambiare parecchio le potenzialità delle squadre coinvolte. È il caso di Tortona che proprio nelle scorse ore ha ‘dovuto’ cedere uno dei suoi migliori giocatori (se non il migliore…) all’Anadolu Efes. Parliamo di Mike Daum che dopo due anni e qualche mese ad altissimo livello agli ordini di coach Ramondino adesso potrà misurarsi con l’Eurolega. La Bertram – che pare abbia incassato un buyout di circa 250mila euro - adesso non starà con le mani in mano e cercherà un sostituto, ma trovarne uno all’altezza sarà un’impresa. L’ala nativa di Scottsbluff (Nebraska) conclude la sua esperienza mentre stava viaggiando a 14,1 punti e 7,1 rimbalzi di media in 27 minuti. Ai ripari dovrà correre anche Pistoia che ha perso il suo ‘bomber’ Jordon Varnado (15,1 punti e 3,7 rimbalzi) per almeno 45 giorni per una lesione di secondo grado al polpaccio destro. Rinforzi anche per l’ex coach biancorosso Dragan Sakota che, dopo aver tagliato Wendell Mitchell, ha ingaggiato il play titolare che cercava da settimane. Si tratta di Loren Jackson, in uscita dai francesi del Gravelines.

Aria di rivoluzione anche in casa Treviso, dove sono stati risolti i contratti con l’ala James Young ha appena firmato con Varese) e con il play-guardia Deishuan Booker che hanno fatto posto a Osvaldas Olisevicius e Justin Robinson. Per concludere una notizia che farà piacere ai tanti appassionati di basket un po’ più attempati: Carlton Myers sarà ancora al fianco di Lega Basket come ambassador delle Final Eight di Coppa Italia che si terranno a Torino dal 14 al 18 febbraio.

Francesco Pioppi