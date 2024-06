Basket sotto le stelle a Faenza. È tempo di ’Campetto by Night’. Il torneo mancava dal 2019

Torna a Faenza uno dei più classici appuntamenti della pallacanestro estiva. Da domani, nel playground adiacente al PalaBubani, prenderà il via ‘Campetto by Night’, torneo estivo diventato un cult nella provincia, ma che per motivi legati al Covid e all’alluvione non si è più disputato dal 2019. La storia del torneo inizia nel 2012 e nel corso degli anni ha visto la partecipazione di tanti giocatori di pallacanestro militanti dall’A2 alle serie inferiori e tra le special guest c’è stata anche Simona Ballardini, che tra l’altro vinse quell’edizione. Sugli spalti non manca mai Matteo Fantinelli, capitano della Fortitudo Bologna, che non perde l’occasione di stare in compagnia degli amici faentini. La voglia di divertirsi insieme è alla base della manifestazione di domani, con gare martedì e giovedì dalle 19 in avanti, con dieci squadre che si sfideranno in un mini campionato con partite di sola andata.

Non mancherà la gara del tiro da tre e gli stand con piadina e birra. Grande attesa c’è ovviamente nel conoscere i nomi dei partecipanti, al momento non svelati, ma gli organizzatori hanno già anticipato che ci saranno tanti volti noti del basket locale e nazionale. ’Campetto by Night’ è nato dall’idea di Roberto Ceroni, Matteo Piani, Luigi Boero, Lorenzo Benedetti, Jacopo Silimbani, Lorenzo Merendi, visti con la maglia dei Raggisolaris o in squadre faentine e da Luca Agostini, appassionato di pallacanestro. Nel 2018, il torneo servì anche come raccolta fondi per la riqualificazione dello stesso playground.

l.d.f.