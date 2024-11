Basket Stasera alla Dogali in Divisione regionale 1. Legends in campo contro Castelfranco per concedere il bis

"Sarà una partita diversa, ma ce la giocheremo per centrare un’altra vittoria". Poche parole da coach Antonio Fiorani (nella foto) per la partita che stasera (Dogali, ore 21.15, ’porte girevoli’) vede i Legends ospitare i pisani del Castelfranco Frogs per la sesta di andata della Divisione regionale 1 dove la squadra arriva sull’onda dell’entusiasmo per il successo nel derby con il Cmc. In classifica i Legends sono saliti al 7° posto a quota 6 (341 punti realizzati, 335 subiti) mentre il Castelfranco è 11° con 2 punti in meno (322 punti realizzati e 336 subiti). Poche parole anche per commentare il successo nel derby. "E’ stata una partita tranquilla: nei primi due quarti non siamo riusciti a prevalere, ma nel terzo e quarto tempino siamo andati bene, abbiamo giocato senza affanni e l’abbiamo portata a casa". Un derby vinto dai Legends al termine di una partita piacevole e bella, giocata su alti ritmi, dove biancocelesti e gialloviola si incontravano per la prima volta perché quando i Legends si sono affacciati nei campionati senior partendo dalla Promozione (correva l’anno 2013), il Cmc era in serie D e quando la squadra del presidente Giorgio Benfatto è salita in D (nel frattempo diventata Divisione regionale 1) quella del presidente Leonardo Marrazzini era stata promossa nella allora C2.

ma.mu.