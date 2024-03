Basket, stasera in campo. Halley pronta per il derby

La Halley Matelica, conquistando contro la Virtus Roma la nona vittoria consecutiva, ha chiuso in vetta alla classifica il girone di andata dei Play In Gold in coabitazione con il Bramante Pesaro. Ma non c’è tempo per rilassarsi: stasera la squadra torna di nuovo in campo a Castelraimondo per il turno prepasquale contro il fanalino di coda Sicoma Valdiceppo (inizio ore 21). Coach Trullo deve verificare le condizioni di Morgillo, rimasto in panchina per un problema a un polpaccio, e di Mentonelli che durante la partita ha subìto una distorsione alla caviglia. Il tecnico, comunque, plaude alla prestazione dei ragazzi contro la squadra capitolina e riflette così sulle nove vittorie consecutive della formazione: "A parte quel passaggio a vuoto a gennaio, legato agli infortuni, abbiamo mantenuto per tutta la stagione un livello molto alto. In quest’ultima striscia si vede che siamo tornati ad allenarci come si deve e in campo si nota. Non si produce per caso una striscia del genere. Adesso però dobbiamo restare concentrati, perché arriva una Valdiceppo che, nonostante i 2 punti in classifica, ha battuto Senigallia in casa e ha fatto soffrire non poco il Loreto Pesaro, che è la squadra più in forma del momento. Dunque, affrontiamo una compagine pericolosa, anche se ormai è praticamente tagliata fuori dai playoff. Dipende tutto da come approcceremo la partita, per cui sarà importante stare sul pezzo a livello mentale. Se sbagliamo l’avvio, poi rischiamo... Spero di recuperare Morgillo per qualche minuto e anche Mentonelli, altrimenti tra gli esterni siamo davvero in difficoltà". Dopo la sfida di stasera il campionato si fermerà per la pausa di Pasqua: riprenderà nel week end del 6-7 aprile.

